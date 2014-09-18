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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:20 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌向98美元，因美元上涨且美国库存增加

“没有能够推高油价的因素。美元越来越强，高库存导致整体油市疲软，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。

美元兑一篮子主要货币 创逾四年高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，在开始收紧货币政策时可能早于预期升息。

能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存上周增加370万桶，不同于分析师预计的下滑160万桶，因进口增加和炼厂开工率下滑。

但Nunan也表示，油价可能将接近底部。6月以来，油价已经大幅下滑，而且市场预计石油输出国组织(OPEC)可能减产。

投资者希望买入石油合约来回补未平仓空单，也可能会支撑油市。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 张涛/高琦)
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