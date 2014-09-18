国际油市：布兰特原油期货跌向98美元，因美元上涨且美国库存增加

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
“没有能够推高油价的因素。美元越来越强，高库存导致整体油市疲软，”三菱商事石油风险经理Tony Nunan称。
美元兑一篮子主要货币 创逾四年高点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示，在开始收紧货币政策时可能早于预期升息。
能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存上周增加370万桶，不同于分析师预计的下滑160万桶，因进口增加和炼厂开工率下滑。
但Nunan也表示，油价可能将接近底部。6月以来，油价已经大幅下滑，而且市场预计石油输出国组织(OPEC)可能减产。
投资者希望买入石油合约来回补未平仓空单，也可能会支撑油市。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 张涛/高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM