《国际主要央行公开市场操作一览》--9月18日

路透上海9月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)9月17日再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。会议结束后发布的声明并称，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。

欧洲在公开市场则通过反向交易方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/16 买入公债 21.40 11/15/2021 - 08/15/2024

9/15 买入公债 9.98 02/15/2036 - 08/15/2044

9/11 买入公债 23.14 06/30/2020 - 08/31/2021

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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9/17 隔夜逆回购 -1,569.36 0.05%

9/16 隔夜逆回购 -1,477.52 0.05%

9/15 隔夜逆回购 -1,359.16 0.05%

9/12 三天逆回购 -1,483.38 0.05%

9/11 隔夜逆回购 -1,674.00 0.05%

在2014年9月12日-10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约220亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

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《本周主要新闻》

--美联储再度承诺将在“相当长一段时间内”保持近零利率，不过亦表明当开始升息后步伐可能快于预期。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/17 七天期反向交易 0.20亿美元 0.59%(固定利率)

9/16 七天期反向交易 1,056.887 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉承诺，该央行计划中的资产购买计划规模将十分“庞大”，但他也强调只有成员国政府推进结构性改革，才可能重振停滞不前的欧元区经济。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 153,440

上周三 150,930

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当期变化 +2,510

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，日圆汇价稳定对于日本企业来讲至关重要，对于一些企业关于日圆急跌带来进口成本上升从而开始侵蚀这些企业利润的抱怨，表示赞同。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行440亿台币存单。与当日存单到期金额270亿相较，存单发行余额增170亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,844.50亿台币存单。与当日存单到期金额1,845.50亿相较，存单发行余额减1亿。