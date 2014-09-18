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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:22 BJT

中国新债：国开行下周二将招标增发至多150亿元四期债，期限三至10年

路透上海9月18日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(23日)招标增发四期固息金融债，总额不超过150亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债依次是该行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。

具体发行条款如下：

第20、24、21和22期增发债

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发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月23日上午9:30-10:30

7/10年：9月23日上午9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)

缴款日 9月29日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9/24-9/29

上市日 10月10日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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