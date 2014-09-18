中国新债：国开行下周二将招标增发至多150亿元四期债，期限三至10年

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海9月18日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(23日)招标增发四期固息金融债，总额不超过150亿元人民币，期限包括三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述四期债依次是该行今年第20期债 、第24期债(未上市)、第21期债 和第22期债 的增发债。
具体发行条款如下：
第20、24、21和22期增发债
------------------------------------------------
发行上限 3年：30亿元；5/7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月23日上午9:30-10:30
7/10年：9月23日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月29日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9/24-9/29
上市日 10月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
------------------------------------------------
债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM