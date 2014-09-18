台湾金融：行政院通过保险法修正草案，增订问题保险退场机制

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透台北9月18日 - 台湾行政院会周四宣布，通过金管会增订问题保险退场机制的保险法修正草案，将函请立法院审议，力拼本会期通过，预计2016年起实施。
行政院新闻稿引述金管会指出，该修正草案是上月接管国宝人寿及幸福人寿后的配套措施，导入国外的相关标准，也就是在保险业资本严重不足时就介入接管；未来草案通过后，就不需用公帑来处理有问题的保险公司，对健全整体保险市场有其意义。
金管会表示，修正案主要增订以保险业资本适足率，作为主管机关采取相关监理措施及执行问题保险业退场事务规范，以及增订保险业资本适足率等级为严重不足，且未依限完成增资等者，主管机关应于一定期间内予以接管等规范，并配合订定保险业违反限制措施之罚则。
本次保险法修正案除了强化保险业退场机制外，金管会也提及将引导保险业积极参与公共建设投资、提升精算签证报告品质，及开放银行业兼营保险代理人或保险经纪人业务等。其中并增订放宽保险业资金投资公共及社会福利事业时，可以担任被投资公司的董事及监察人等规定。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM