台湾金融：行政院通过保险法修正草案，增订问题保险退场机制

路透台北9月18日 - 台湾行政院会周四宣布，通过金管会增订问题保险退场机制的保险法修正草案，将函请立法院审议，力拼本会期通过，预计2016年起实施。

行政院新闻稿引述金管会指出，该修正草案是上月接管国宝人寿及幸福人寿后的配套措施，导入国外的相关标准，也就是在保险业资本严重不足时就介入接管；未来草案通过后，就不需用公帑来处理有问题的保险公司，对健全整体保险市场有其意义。

金管会表示，修正案主要增订以保险业资本适足率，作为主管机关采取相关监理措施及执行问题保险业退场事务规范，以及增订保险业资本适足率等级为严重不足，且未依限完成增资等者，主管机关应于一定期间内予以接管等规范，并配合订定保险业违反限制措施之罚则。