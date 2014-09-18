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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：收盘小涨中止六日连跌，出口股撑起大盘

路透悉尼9月18日 - 澳洲股市周四在震荡交投中收涨0.2%，中止连续六个交易日的跌势，因强势美元扶助本地出口股，不过铁矿石价格下跌损及资源板块。

澳股S&P/ASX 200指数 收升8.6点至5,415.8点，盘中低点为5,373.4点。周三该股指下挫0.7%。(完)
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