全球金市：黄金跌至八个半月低位，美国升息前景引担忧

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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“若美元保持坚挺，金价应该会维持守势，”他们称。
现货金 周四早盘跌至1月2日以来低点每盎司1,216.01美元，在0624 GMT削减跌幅，持平在1,224美元。黄金上日跌近1%。
美国黄金期货 下滑1%至1,224.70美元。
“技术面黄金看似脆弱，未来几天或几周很有可能测试1,200美元的心理位和关键的1,180美元，”MKS Group交易员Jason Cerisola称。
若亚洲实货需求回升，可能对金价有所支撑。随着金价跌向每盎司1,200美元，或许会吸引逢低买盘。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1224 1.01 0.08
现货银 18.5 0.03 0.16
现货铂金 1343.65 0.25 0.02
现货钯金 824.8 -4.4 -0.53
COMEX期金 1224.7 -11.2 -0.91
COMEX期银 18.56 -0.174 -0.93
汇率
欧元/美元 1.2872
美元指数 84.62
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM