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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:48 BJT

全球金市：黄金跌至八个半月低位，美国升息前景引担忧

“若美元保持坚挺，金价应该会维持守势，”他们称。

现货金 周四早盘跌至1月2日以来低点每盎司1,216.01美元，在0624 GMT削减跌幅，持平在1,224美元。黄金上日跌近1%。

美国黄金期货 下滑1%至1,224.70美元。

“技术面黄金看似脆弱，未来几天或几周很有可能测试1,200美元的心理位和关键的1,180美元，”MKS Group交易员Jason Cerisola称。

若亚洲实货需求回升，可能对金价有所支撑。随着金价跌向每盎司1,200美元，或许会吸引逢低买盘。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1224 1.01 0.08

现货银 18.5 0.03 0.16

现货铂金 1343.65 0.25 0.02

现货钯金 824.8 -4.4 -0.53

COMEX期金 1224.7 -11.2 -0.91

COMEX期银 18.56 -0.174 -0.93

汇率

欧元/美元 1.2872

美元指数 84.62

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/朱晓军；审校 蔡美珍/张涛)
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