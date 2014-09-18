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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:49 BJT

日本个股：东芝称PC部门重组将裁减900个职位

路透东京9月18日 - 日本电子巨擘东芝 表示，在重组PC业务过程中将裁减900个职位。这次重组包括在某些地区退出企业对消费者业务(B2C)。

东芝预计，PC业务重组将导致营业利润减少450亿日圆(4.14亿美元)，但公司未改变对当前财年的利润预测，因电力等业务的获利情况好于预期，可以抵消重组的影响。

东芝表示，裁员将在当前财年进行，与2013/14年度相比预计可削减逾200亿日圆的固定成本。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)
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