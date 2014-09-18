《焦点》中国8月房价环比加速下行，楼市全面调整趋势确立

* 8月全国房价同比涨幅创20个月最低

* 环比连地四个月且跌幅扩大

* 短期楼市将维持调整态势

* 未来几个月开发商降价幅度将加大

作者 侯向明

路透北京9月18日 - 中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。随着面临压力的地产商在年底前加大降价力度，未来几个月房价仍将处于弱势调整之中。

路透根据国家统计局周四公布数据测算，8月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比上升0.5%，涨幅连续第八个月缩窄，且为2013年以来最低；环比下跌1.1%，连续第四个月下跌且跌幅较上月进一步扩大。

中国银行国际金融研究所研究员李佩珈称，“如果说二季度是局部性调整的话，三季度就是全面性的调整，无论是投资、销售或者资金来源的降幅都较二季度扩大。住房价格下跌城市个数在增加，跌幅也在扩大，说明整体的调整态势在扩大。”

她预计，政策放松力度加大以及信贷或略微放松，可能推动四季度楼市出现一点点上升的趋势，但这种微弱复苏并不会带动市场走出调整，未来还是一个趋势调整的过程。

统计局数据并显示，8月份北京、上海房价环比分别下跌1.2%和1.3%，广州环比跌幅持平于上月的1.3%，深圳环比跌幅则自0.6%扩大至1.1%。

“8月份，一二三线城市的库存去化压力依然很大，库存去化周期依然偏大。在去库存的目标导向下，房企降价促销力度加大，进而使得房价跌幅扩大。对比二三线城市，一线城市的跌幅最大。”易居房地产研究院研究员严跃进称。

浏览70个大中城市房价走势相关图表，请点选 link.reuters.com/xev82w

尽管地方政府松绑限购等救市举措在最近几个月纷至沓来，但中国房地产销售数据仍延续年初以来的下滑态势。国家统计局上周六公布，1-8月商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%，降幅均较1-7月进一步扩大。

**降温态势还将持续**

中国70个大中城市房价自2012年6月份起连续23个月环比上涨，到今年5月份转为环比下跌，此后越跌越快。包括一二三线城市、一二手房等都出现了大降温。越来越多的城市步入房价下跌的通道，会进一步加重看跌情绪。

“市场上量的底部基本上已经探出来了，会慢慢回升，但不会很快。但价的低点还远远没探到，地方还在救市，企业还在观望。”上海克而瑞信息集团（CRIC）研究中心副总经理林波表示。

他并称，需求层面来说，消费者观望气氛还比较浓，信贷方面还没有实质性放松。这些就会导致企业竞争非常激烈，去化压力非常大，企业只有加大营销力度，所以在未来几个月价格战或降价幅度都会扩大。

“同比来看，预计今年底或明年初价格将转为下跌。”林波说。

国家信息中心周二发布的报告亦称，从短期来看，地方政府的政策松绑力度和金融政策的放松程度将是决定市场走势的最为关键因素。

“但受信贷政策和市场整体大环境低迷的影响，市场整体销售形势依然较为严峻。在房地产信贷政策不做明显转变的前提下，预计市场整体回落的大趋势不会改变。”报告表示。

不过亦有分析师相对乐观。工商银行研究发展部房地产业首席分析师柳阳就认为，房地产市场整个趋势来说还是一个周期性的下跌，但肯定不会重蹈像1993年或1994年的情况。

“我觉得不用那么悲观，短期来讲到四季度估计会有一个见底的迹象。中期来说，未来一年下跌会比较平缓。”柳阳说，未来房价上涨还是一个大概率事件，过去十年是低基数高增长，未来十年可能会转为高基数低增长。