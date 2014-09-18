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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 14:56 BJT

日本经济：全国银行协会会长称，政府应按计划上调消费税

路透东京9月18日 - 日本全国银行协会会长平野信行周四在例行新闻发布会上称，政府应按计划上调消费税，除非经济出现重大下滑。

日本首相安倍晋三今年底前必须决定，是否按此前通过的方案，在2015年将消费税从8%上调至10%。今年4月消费税从5%升至8%后重挫经济。安倍晋三曾表示，加税决定将取决于本季度的经济指标强劲程度。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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