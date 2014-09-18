《路透晚报》--9月18日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国央行先放水后降价，定向宽松加码扶助弱经济

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

--《焦点》中国8月房价环比加速下行，楼市全面调整趋势确立

中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。随着面临压力的地产商在年底前加大降价力度，未来几个月房价仍将处于弱势调整之中。

--中国央行专家：货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利结构调整

2014年以来，面对复杂的国内外经济金融形势，中国央行继续实施稳健的货币政策，主动作为，加强定向调控。央行研究局首席经济学家马骏认为，在当前及未来一段时期，中国货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利于结构调整。

--《晨曦专栏》5,000亿SLF确立货币政策新常态，不是终结而是继续

9月16日多家机构证实中国人民银行当天对五大商业银行实施5,000亿SLF操作，期限猜测为3个月，利率不详。笔者理解其为降准+降息的创新混合替代版，既部分达到了降准+降息的效果，又为后续操作预留了空间。总体来看，创新、组合的方式已推动货币政策提前进入新常态，所以这不是终结，而是新的开始。

--中国经济：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待--总理

中国总理李克强周四在上海自由贸易区考察时表示，对上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待。

----中印关系：双方将签署68亿美元协议兴建两个工业园--中方官员

中国驻印度使馆的经济与商务参赞王贺军周三表示，中国与印度将签署一项68亿美元的协议，建立两个工业园，旨在降低两国之间的贸易失衡。

--中国经济：1-8月完成铁路、公路、水路固定资产投资同比增13.7%--交通部

据中国交通运输部新闻发言人李扬表示，今年1-8月，交通固定资产投资增速明显加快，完成铁路、公路、水路固定资产投资13,637亿元人民币，同比增长13.7%，延续了近几个月来的持续加快态势。

--香港数据：6-8月失业率持平于3.3%，总就业人数上升并刷新高

香港政府周四公布，今年6-8月失业率为3.3%，与5-7月的数字相同，就业不足率微降至1.4%，总就业人数和劳动人口进一步增长并刷新纪录。

【金融】

--香港金融：美国加息时间及步伐仍不确定，将影响市场资金流向--金管局

香港金融管理局（HKMA）发言人周四称，市场焦点正逐渐转移至美国何时加息，但由于加息时间表及步伐仍不确定，这可能会影响包括香港的新兴市场的资金流向。

--台湾金融：行政院通过保险法修正草案，增订问题保险退场机制

台湾行政院会周四宣布，通过金管会增订问题保险退场机制的保险法修正草案，将函请立法院审议，力拼本会期通过，预计2016年起实施。

--中国保险：上海自贸区首家法人保险机构上海人寿获批筹建--报载

在中国太保等保险公司纷纷在上海自贸区设立分支机构后，上海证券报周四报导称，首家在自贸区内注册设立的法人保险机构--上海人寿，本周刚从中国保监会拿到筹建批文。

【固定收益】

--中国债市动态：现券再迎催化剂，正回购利率调降令短期情绪偏乐观

中国银行间市场周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)再降逾10个基点。继央行SLF(常备借贷便利)操作传闻后，今日公开市场14天正回购中标利率一个半月来首次下降，令机构倍感意外，现券买气再次弥漫。

--中国货币市场：资金供给泛滥，公开市场正回购利率下调强化乐观预期

中国银行间资金市场周四主要回购利率微跌，隔夜及七天以内资金供给泛滥，14天可跨季末期限也有小量供应；交易员认为，资金面更趋宽泛，应和央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作有关。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.78%，接近二级料需求偏中性

中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，继央行SLF扶助流动性之后，今日央行正回购利率调降，均引发现券二级市场看多热情，且银行间资金面亦保持宽松格局均有利于明日一年期品种发行，但该期债不纳入承销团成员考核，绝对收益偏低，料一定程度限制其需求，利率预测均值落在3.78%。

--中国个股：华锐风电公司债提前回购方案被否，违约警报仍未解除

中国首单公募信用债的提前回购方案被否。华锐风电科技周四公告其债券持有人会议结果，支持回购方案的比例仅为0.85%，方案未获通过。这显示发行人提前缓解兑付压力的努力未获投资人认可，债券违约警报仍未解除。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收贬对美联储声明反应有限，短期料横向整理

中国人民币兑美元周四收盘微贬，与中间价同向，市场交投较为清淡。受美联储重申近零利率承诺并暗示将加快升息步伐提振，隔夜美元指数大涨，但人民币汇市今日对此反应不大，短期持续横向整理可能性偏大。

--CNH动态：离岸即期跌后回稳，看空人民币的情绪恢复稳定

在美元强势带动下，离岸人民币现汇周四早盘有所走贬，后又在伦敦盘时受买盘推动企稳走升，看空人民币的情绪逐步恢复稳定，交易人士认为，预料人民币在6.15附近将继续横盘整理格局。

--离岸人民币：华为16亿三年点心债以4.55%定价，较指导息率低10基点

全球第二大电信设备制造商--中国华为 周四已透过海外子公司，以私募形式成功发行一笔16亿元人民币点心债，期限三年，发行利率为4.55%，较初始指导息率低10个基点。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨，央行定向宽松举措缓解新股申购资金压力

中国股市沪综指周四收盘继续小涨。分析师指出，继传闻大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，今日公开市场14天正回购利率下行，央行定向宽松举措连出有利于缓解近期新股密集申购所带来的资金面压力，股市在2,300点整数关附近企稳。

--中国黄金：上海金交所国际板合约上市首日基准价确定为245.28元

中国上海黄金交易所周四称，为确保交易所国际业务板块合约平稳上市，iAu99.5、iAu99.99、iAu100g合约在今日夜市首日挂牌的基准价确定为245.28元人民币。

--中国钢铁：9月上旬重点钢企粗钢日产179.5万吨，旬环比大增7.1%--中钢协

中国钢铁工业协会最新公布旬报数据显示，9月上旬重点企业粗钢日产量179.5万吨，旬环比大增7.1%。

--中国企业：美的集团取代新希望成为A股上市家族企业榜首--福布斯