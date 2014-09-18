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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 15:10 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑逼近23个月低点，苏格兰公投结果料反对独立

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* 受英镑/日圆买单影响，欧元/英镑下跌逼近0.7874

* 0.7874为7月创下的23个月低点

* 苏格兰公投结果反对独立的预期打压欧元/英镑

* 最新三次民调显示，反独派占51%-53%

* 0.8066为上周创下的三个月高点，当时苏格兰独立疑虑高涨

* 2100GMT关闭投票站，预计周五宣布公投结果(完)

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