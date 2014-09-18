《汇市简讯》欧元/英镑逼近23个月低点，苏格兰公投结果料反对独立

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
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* 受英镑/日圆买单影响，欧元/英镑下跌逼近0.7874
* 0.7874为7月创下的23个月低点
* 苏格兰公投结果反对独立的预期打压欧元/英镑
* 最新三次民调显示，反独派占51%-53%
* 0.8066为上周创下的三个月高点，当时苏格兰独立疑虑高涨
* 2100GMT关闭投票站，预计周五宣布公投结果(完)
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但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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