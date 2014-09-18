中国黄金：上海金交所国际板合约上市首日基准价确定为245.28元

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透北京9月18日 - 中国上海黄金交易所周四称，为确保交易所国际业务板块合约平稳上市，iAu99.5、iAu99.99、iAu100g合约在今日夜市首日挂牌的基准价确定为245.28元人民币。
上海金交所网站新闻稿并表示，将国际板合约挂牌首日的涨跌幅限制确定为±6%，自下一交易日起，上述合约涨跌幅限制恢复为±30%。
上海黄金交易所国际业务板块将于今日夜市起上线运行。届时，交易所将增加挂牌三个黄金现货实盘的国际板合约。
国际板黄金交易合约包括iAu100g、iAu99.99和iAu99.5三个品种，交割品种有：标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条。
即将在上海自贸区亮相，以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。据消息人士此前透露，上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。 （完） (发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM