中国经济：1-8月完成铁路、公路、水路固定资产投资13,637亿元，同比增13.7%--交通部

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透北京9月18日 - 据中国交通运输部新闻发言人李扬表示，今年1-8月，交通固定资产投资增速明显加快，完成铁路、公路、水路固定资产投资13,637亿元人民币，同比增长13.7%，延续了近几个月来的持续加快态势。
中证网周四援引李扬的话称，预计今年第三季度，交通运输固定资产投资将保持快速增长，交通运输将保持基本平稳增长。
报导称，今年1-8月，中国铁路（含基本建设、更新改造和机车车辆购置）完成投资3,702亿元，同比增长18.2%；增速较1-7月加快5.3个百分点。公路建设完成投资8,993亿元，增长14.2%，加快3.2%；水运建设完成投资860亿元，下降2.4%，降幅较1-7月份收窄1.1个百分点。 李扬表示，1-8月份，铁路、公路、水路累计完成货运量275.5亿吨，增长7.5%；其中，铁路货物发送量下降2.2%。公路、水路货运量分别增长9.0%和6.4%；港口货物吞吐量完成73.8亿吨，增长4.7%，增速较去年同期放慢6.1%，其中内、外贸货物吞吐量分别增长3.5%和7.3%，较去年同期分别放慢7.8%和2.6个百分点。
货运、港口生产均有不同程度回升。8月份，铁路、公路、水路完成货运量38亿吨，同比增长8.0%；规模以上港口完成货物吞吐量9.5亿吨，同比增长4.5%，增速较上月回升2.7个百分点。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM