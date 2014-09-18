《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月18日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *厦门国贸 80 5 9 9/19簿记建档 建设银行 AA+(中诚信) 9/22 9/23
兴业银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *徐工集团工程 150 16 9 9/19簿记建档 浦发银行 AAA(中诚信) 9/22 9/23 机械 中国银行 AA(中债资信) ======================================================================================= *中国电力 500 20 9 9/19簿记建档 光大银行 AAA 9/23 9/24 投资集团 工商银行 ======================================================================================= *中国航空 50 15 9 9/19簿记建档 中信银行 AAA 9/23 9/24 技术国际控股 工商银行 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *广发证券 130 30 3 9/23招标 建设银行 AAA 9/24 9/25 (最高发行余额) 农业银行等 ======================================================================================= *东吴证券 31 5 3 9/23招标 浦发银行 AA+ 9/24 9/25 ======================================================================================= *玖龙纸业(重庆) 7 3 12 9/23簿记建档 中国银行 AA 9/25 9/26 投资集团 ======================================================================================= *温州市公用 8 2.5 12 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 事业投资集团 ======================================================================================= *华映科技 5 5 12 9/23簿记建档 招商银行 AA- 9/24 9/25
======================================================================================= *南方水泥 15 15 12 9/25簿记建档 农业银行 AA+ 9/26 9/28
交通银行 ======================================================================================= *西安市浐灞河 11 5 12 9/25簿记建档 国泰君安 AA 9/26 9/28 发展 浦发银行 ======================================================================================= *山东钢铁集团 20 20 12 9/25簿记建档 北京银行 AAA 9/26 9/28 ======================================================================================= *中材水泥 5 5 12 9/25簿记建档 中信银行 AA 9/26 9/28 ======================================================================================= *曙光股份 6 2 12 9/25簿记建档 中国银行 AA- 9/28 9/29 ======================================================================================= 扬州城建国资 20 5 12 9/19簿记建档 建设银行 AA+ 9/22 9/23 控股集团 浦发银行 ======================================================================================= 南京禄口机场 10 1 12 9/19簿记建档 农业银行 AA+ 9/23 9/24
南京银行 ======================================================================================= 杭氧股份 10 1.5 12 9/19簿记建档 光大银行 AA 9/22 9/23
中信银行 ======================================================================================= 山东宏桥 20 10 12 9/19簿记建档 民生银行 AA 9/22 9/23 新型材料 ======================================================================================= 保利协鑫 10 4 12 9/19簿记建档 光大银行 AA 9/22 9/23 ======================================================================================= 福建投资 30 13 12 9/19簿记建档 兴业银行 AAA 9/22 9/23 开发集团 中国银行 ======================================================================================= 江苏华西集团 25 15 12 9/19簿记建档 浦发银行 AA 9/23 9/24 ======================================================================================= 山西潞安 60 10 12 9/19簿记建档 中国银行 AAA 9/23 9/24 矿业集团 民生银行 ======================================================================================= 中国证金公司 72 30 3 9/19招标 银河证券 AAA 9/22 9/23
(最高发行余额) ======================================================================================= 新华龙 4 2.5 12 9/19-9/22簿记 中国银行 AA- 9/23 9/24 ======================================================================================= 中银国际证券 30 15 3 9/22招标 中国银行 AAA 9/23 9/24
浦发银行等 ======================================================================================= 新疆天富集团 10 4 12 9/22簿记建档 中信银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 华仪电器集团 3.5 1.5 12 9/22簿记建档 华夏银行 AA- 9/24 9/25 ======================================================================================= 阳泉煤业集团 20 20 12 9/23簿记建档 渤海银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 山东高速集团 10 10 12 推迟发行 民生银行 AAA -- -- =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *重庆市万盛 8 8 5 9/25簿记建档 浦发银行 AA 9/28 9/29 经济技术开发区投资集团 ======================================================================================= *都江堰兴市 4 4 5 9/25簿记建档 浦发证券 AA 9/28 9/29 投资 ======================================================================================= *阳泉煤业集团 15 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA+ 9/24 9/25 阳煤化工投资 北京银行 ======================================================================================= *苏州工业园区 30 10 5 9/23簿记建档 中信银行 AAA 9/25 9/26 国资控股发展 ======================================================================================= *温州市现代 20 10 3 9/23簿记建档 光大银行 AA 9/24 9/25 服务业投资集团 工商银行 ======================================================================================= *杭州萧山水务 4 2 5 9/25簿记建档 浙商银行 AA 9/26 9/28 集团 ======================================================================================= 中国建筑 20 5 3 9/19簿记建档 工商银行 AA+ 9/23 9/24 第三工程局 (中国建筑 提供担保) 农业银行 ======================================================================================= 北京汽车 10 3 7 9/19簿记建档 北京银行 AAA 9/22 9/23
3 7 民生银行 ======================================================================================= 海宁市资产 10 10 5 9/22簿记建档 招商银行 AA 9/24 9/25 经营公司 ======================================================================================= 五矿股份 80 40 5 9/23簿记建档 中国银行 AAA 9/24 9/25 ======================================================================================= 山东三星集团 10 5 3 9/23簿记建档 兴业银行 AA 9/24 9/25 ======================================================================================= 龙元建设 10 1.5 3 9/22簿记建档 建设银行 AA 9/23 9/24 ======================================================================================= 中国通用技术 30 30 5 9/24簿记建档 交通银行 AAA 9/25 9/26 （集团）控股 中国银行 ======================================================================================= 龙岩工贸 6 3 3 9/24簿记建档 国开行 AA 9/25 9/26 发展集团 交通银行 ======================================================================================= 中外运 35 20 5 推迟发行 农业银行 AAA -- -- 长航集团 浦发银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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