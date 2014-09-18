《焦点》金价料在2015年触底，今年均价预计跌10%--汤森路透GFMS

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
**2014年实货需求料减少**
2014年实货黄金购买料下降15.9%至4,174吨，去年创下纪录高位4,957吨。实货黄金交易包括黄金首饰、散户投资、金条和金币买卖，以及央行的黄金持仓变化。
实货黄金买卖在上半年骤降超过26%，因对价格敏感的亚洲市场消费者推迟购买，寄望金价下跌。
中国需求今年上半年减少22%至351吨，因该国经济增长放缓。中国去年黄金需求触及纪录高位，取代印度成为全球最大黄金消费国。
印度的黄金首饰加工上半年下滑18%至296吨，因去年提高进口关税后官方的进口减少。
GFMS称，考虑到ETF基金缩减持仓，以及金矿产出在2014年达到创纪录的3,101吨，金市可能维持185吨的盈余。
2014年金碎料供应料减少13%至1,104吨，而随着金矿三年来首次开始增加对冲仓位，这应产生42吨的净对冲供应。
供应 2013年(吨) 2014年预估(吨)
金矿产出 3,054 3,101
金碎料 1,269 1,104
净对冲供应 -46 42
总计 4,277 4,248
需求
珠宝首饰 2,368 2,210
工业加工 409 396
央行需求 409 412
散户投资 1,775 1,156
总计 4,961 4,174
实货盈余/短缺 -684 74
ETF库存 -880 -125
交易所库存 -98 14
净结余 294 185
数据来源：GFMS 2014年中期黄金调查报告
(完)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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