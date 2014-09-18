《焦点》金价料在2015年触底，今年均价预计跌10%--汤森路透GFMS

**2014年实货需求料减少**

2014年实货黄金购买料下降15.9%至4,174吨，去年创下纪录高位4,957吨。实货黄金交易包括黄金首饰、散户投资、金条和金币买卖，以及央行的黄金持仓变化。

实货黄金买卖在上半年骤降超过26%，因对价格敏感的亚洲市场消费者推迟购买，寄望金价下跌。

中国需求今年上半年减少22%至351吨，因该国经济增长放缓。中国去年黄金需求触及纪录高位，取代印度成为全球最大黄金消费国。

印度的黄金首饰加工上半年下滑18%至296吨，因去年提高进口关税后官方的进口减少。

GFMS称，考虑到ETF基金缩减持仓，以及金矿产出在2014年达到创纪录的3,101吨，金市可能维持185吨的盈余。

2014年金碎料供应料减少13%至1,104吨，而随着金矿三年来首次开始增加对冲仓位，这应产生42吨的净对冲供应。

供应 2013年(吨) 2014年预估(吨)

金矿产出 3,054 3,101

金碎料 1,269 1,104

净对冲供应 -46 42

总计 4,277 4,248

需求

珠宝首饰 2,368 2,210

工业加工 409 396

央行需求 409 412

散户投资 1,775 1,156

总计 4,961 4,174

实货盈余/短缺 -684 74

ETF库存 -880 -125

交易所库存 -98 14

净结余 294 185

数据来源：GFMS 2014年中期黄金调查报告