中国经济：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待--总理

去年8月，国务院正式批准设立中国（上海）自由贸易试验区。该试验区成立时，以上海外高桥保税区为核心，辅之以机场保税区和洋山港临港新城，成为中国经济新的试验田，实行政府职能转变、金融制度、贸易服务、外商投资和税收政策等多项改革措施，提出负面清单管理。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)