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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 15:55 BJT

表格：瑞士央行对经济增速和通胀率的最新预估

路透苏黎世9月18日 - 下列表格是周四公布的瑞士央行最新经济预估，括号内为上次预估。

2014 2015 2016

通胀率* 0.1 (0.1) 0.2 (0.3) 0.5 (0.9)

国内生产总值(GDP)** 略低于1.5 (约2.0)

* 年均百分比变动率(%)

** 实质GDP百分比变动率(%) (完)

(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
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