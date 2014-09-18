表格：瑞士央行对经济增速和通胀率的最新预估

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
路透苏黎世9月18日 - 下列表格是周四公布的瑞士央行最新经济预估，括号内为上次预估。
2014 2015 2016
通胀率* 0.1 (0.1) 0.2 (0.3) 0.5 (0.9)
国内生产总值(GDP)** 略低于1.5 (约2.0)
* 年均百分比变动率(%)
** 实质GDP百分比变动率(%) (完)
(编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM