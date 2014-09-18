俄罗斯能源：不会为了控制乌克兰供应而减少向欧洲供气--能源部长

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透维也纳9月18日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对奥地利一家报纸表示，俄罗斯今冬不会为了防止一些国家向乌克兰转移供应，而限制对欧洲的天然气出口。
根据Die Presse周四刊出的专访，当问及俄罗斯是否会限制向欧洲的天然气出口，以控制对乌克兰的天然气供应，诺瓦克回答说，“这已被排除了”。俄罗斯对乌克兰的天然气供应因价格纠纷于6月中旬被切断。
诺瓦克说，他预计油价将在年底之前涨向约每桶100美元。他还说，油价目前低于100美元也不算太坏，他认为没有什么客观因素促使油价跌破90美元。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM