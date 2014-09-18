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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:04 BJT

俄罗斯能源：不会为了控制乌克兰供应而减少向欧洲供气--能源部长

路透维也纳9月18日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对奥地利一家报纸表示，俄罗斯今冬不会为了防止一些国家向乌克兰转移供应，而限制对欧洲的天然气出口。

根据Die Presse周四刊出的专访，当问及俄罗斯是否会限制向欧洲的天然气出口，以控制对乌克兰的天然气供应，诺瓦克回答说，“这已被排除了”。俄罗斯对乌克兰的天然气供应因价格纠纷于6月中旬被切断。

诺瓦克说，他预计油价将在年底之前涨向约每桶100美元。他还说，油价目前低于100美元也不算太坏，他认为没有什么客观因素促使油价跌破90美元。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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