俄罗斯能源：不会为了控制乌克兰供应而减少向欧洲供气--能源部长

路透维也纳9月18日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)对奥地利一家报纸表示，俄罗斯今冬不会为了防止一些国家向乌克兰转移供应，而限制对欧洲的天然气出口。

根据Die Presse周四刊出的专访，当问及俄罗斯是否会限制向欧洲的天然气出口，以控制对乌克兰的天然气供应，诺瓦克回答说，“这已被排除了”。俄罗斯对乌克兰的天然气供应因价格纠纷于6月中旬被切断。