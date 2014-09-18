路透基点：世纪互联搁置最高1.75亿美元贷款案，受做空机构指控影响

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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路透香港9月18日 - 汤森路透旗下基点报导，据直接知情的银行消息人士称，Nasdaq上市的世纪互联集团(21Vianet Group Inc)最高达1.75亿美元的境外贷款案已暂时搁置，因此前做空研究机构指控该公司存在可疑的商业行为。
新成立的研究机构Trinity Research Group周三发布了有关世纪互联的第二份研究报告，称该公司涉嫌内部交易，这令其管理层的公信度受到质疑。
据消息人士称，世纪互联目前料将与有意参贷的银行召开会议。
消息人士表示，在Trinity于9月10日发布首份报告后，部分银行暂时搁置了对该交易的内部信贷审批流程。该报告指出，世纪互联财务造假、虚报业务情况，并利用融资和收购来虚报增长。
消息称，该笔贷款在Trinity发布首份报告前已经收获若干参贷承诺。该笔贷款在8月中旬进入一般联贷阶段。
世纪互联周一表示，Trinity首份报告中包括很多错误和没有证据的臆测。
消息人士此前称，贷款中约70%将用于支持其投资四川省艾普网络有限公司。而其他消息称，资金可能用于为该公司从虚拟专用网络(VPN)服务商第一线集团(DYXnet Group)收购Dermot Holdings Ltd及其子公司融资。其余资金用于运营资本。
台湾合作金库为该笔贷款额度管理行，德意志银行为协调行。借款方子公司21Vianet Group Ltd和21Vianet Mobile Ltd任担保人。
利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码335个基点。该笔贷款有一年宽限期，之后分四次、每半年不等额偿还：10%(1-2期)、20%(3期)和60%(4期)。
银行承贷2,500万美元或以上，先付费为90基点，可得牵头行头衔；承贷2,000-2,400万美元，费用为75基点，可得牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元，费用为40基点。
该笔贷款附带延期2.5年的选择权及75基点延期费，以及50基点承诺费。
实地考察于8月4-5日在北京进行。7月8日在台北举行了路演。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM