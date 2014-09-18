金属期市：LME期铜下跌，美联储声明推升美元

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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“如果美国经济数据继续向好，会怎么样？12月美联储会议将持强硬立场，这对美元利好，对大宗商品基本利空，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。
0735 GMT，LME三个月期铜 下跌0.4%至每吨6,903美元，反转前日较小涨幅。
自本周稍早创一周高点每吨6,992美元以来，铜价已经丧失动能，但仍然远高于9月11日触及的12周低位6,734美元。
高盛周四报告称，预计铜价在三个月和半年后跌至每吨6,600美元，12个月后跌至6,200美元。
上海期交所主力11月期铜 下滑0.3%至每吨49,110元人民币(7,996美元)。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 张荻/艾茂林)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM