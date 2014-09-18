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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:10 BJT

金属期市：LME期铜下跌，美联储声明推升美元

“如果美国经济数据继续向好，会怎么样？12月美联储会议将持强硬立场，这对美元利好，对大宗商品基本利空，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider称。

0735 GMT，LME三个月期铜 下跌0.4%至每吨6,903美元，反转前日较小涨幅。

自本周稍早创一周高点每吨6,992美元以来，铜价已经丧失动能，但仍然远高于9月11日触及的12周低位6,734美元。

高盛周四报告称，预计铜价在三个月和半年后跌至每吨6,600美元，12个月后跌至6,200美元。

上海期交所主力11月期铜 下滑0.3%至每吨49,110元人民币(7,996美元)。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/朱晓军；审校 张荻/艾茂林)
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