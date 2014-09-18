版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 16:29 BJT

欧洲汇市：挪威克朗上涨，因挪威央行上调经济增长和通胀预估

路透伦敦9月18日 - 挪威克朗兑欧元周四升至近一周高位，此前挪威央行上调经济增长和通胀预估。

欧元兑挪威克朗 跌至8.24克朗，日内跌0.45%，为9月12日以来最低。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐