欧洲汇市：挪威克朗上涨，因挪威央行上调经济增长和通胀预估

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦9月18日 - 挪威克朗兑欧元周四升至近一周高位，此前挪威央行上调经济增长和通胀预估。
欧元兑挪威克朗 跌至8.24克朗，日内跌0.45%，为9月12日以来最低。(完)
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但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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