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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 16:14 BJT

挪威央行：维持指标利率1.5%不变，称预计利率在2015年年底前维持不变

路透奥斯陆9月18日 - 周四挪威央行维持指标利率在1.5%不变，符合市场预期，且称预计直至2015年年底利率维持不变，随后会逐步上调。

自2012年3月以来挪威央行一直维持指标利率不变，此前表示预计下一步动作是在2016年上调利率。(完)
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