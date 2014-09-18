欧元债市：美联储政策立场引发卖压，欧央行贷款计划缓解短债压力

德国两年期公债收益率 微升，市场等待欧洲央行公布第一轮的新四年期贷款发放结果。

路透调查20位货币市场交易员，预估银行业者将在周四申请1,330亿欧元。结果将在0915GMT公布。

一些分析师预期银行申请贷款情况会令人失望，因为下个月公布压力测试结果之前，业者暂缓借入新资金。巴克莱及德国商业银行分别预测申请额为1,140亿及1,000亿欧元。

法国兴业银行分析师Vincent Chaigneau称，若低于1,000亿欧元，将被视为成果不佳，呼吁欧洲央行扩大宽松的声浪可能升高。(完)

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