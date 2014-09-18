欧元债市：美联储政策立场引发卖压，欧央行贷款计划缓解短债压力

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
德国两年期公债收益率 微升，市场等待欧洲央行公布第一轮的新四年期贷款发放结果。
路透调查20位货币市场交易员，预估银行业者将在周四申请1,330亿欧元。结果将在0915GMT公布。
一些分析师预期银行申请贷款情况会令人失望，因为下个月公布压力测试结果之前，业者暂缓借入新资金。巴克莱及德国商业银行分别预测申请额为1,140亿及1,000亿欧元。
法国兴业银行分析师Vincent Chaigneau称，若低于1,000亿欧元，将被视为成果不佳，呼吁欧洲央行扩大宽松的声浪可能升高。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/蔡美珍；审校 高琦/张涛)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5