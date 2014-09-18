《全球汇市》美元在美联储会后上涨，英镑在苏格兰公投前震荡

**苏格兰民调**

距离周四公投前仅数小时，Survation的民调显示，留在英国的支持率为53%，仍维持微弱领先优势。

苏格兰独立的威胁仍在，令英镑震荡不安。英镑兑美元 最新报1.6291美元，日内持平，但投资者继续购入期权来避免受到公投结果带来的波动冲击。预计公投结果将在周五早上公布。

这凸显出，这次投票已经成为英国2010年激烈的议会选战后最大的风险事件。伦敦各个交易室也将特别安排人手应对夜班和周五早晨。Hardman表示英镑将在此前基本持稳。

“我们现在只需要等候结果出炉，”他表示，“如果民调是对的，那英镑明天早上应该反弹。”

大宗商品货币弹离稍早低点，但仍难以获得动力。澳元兑美元 盘中微升0.1%至0.8968美元，周四稍早曾触及六个月低点0.8939。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2885 1.2865 +0.16 -6.26 1.3745

美元/日圆 108.57 108.37 +0.18 +3.11 105.30

欧元/日圆 139.89 139.42 +0.34 -3.28 144.63

美元/瑞郎 0.9372 0.9412 -0.42 +4.97 0.8928

英镑/美元 1.6306 1.6273 +0.20 -1.51 1.6556

美元/加元 1.0984 1.0996 -0.11 +3.43 1.0620

澳元/美元 0.8969 0.8958 +0.12 +0.63 0.8913

新西兰元/美元 0.8126 0.8095 +0.38 -0.97 0.8206

欧元/瑞郎 1.2075 1.2106 -0.26 -1.60 1.2271

欧元/英镑 0.7900 0.7905 -0.06 -4.78 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2020 9.2200 -0.20 +4.01 8.8474

美元/挪威克朗 6.3729 6.4420 -1.07 +5.05 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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