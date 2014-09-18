印尼经济：新政府将削减燃料补贴，以降低预算赤字

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透香港9月18日 - 印尼政策高层人士周四表示，印尼新政府计划11月前提高补贴燃料的价格，每公升提高多达3,000卢比，以削减预算赤字，并将更多资金用于解决基础设施瓶颈。
印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)团队的资深顾问Luhut Binsar Pandjaitan在里昂证券年会的新闻发布会上表示，“我认为立即要解决的就是燃料补贴问题，我们相信，这个问题很快会得到解决。”
他说，“我们与候任总统的顾问团队进行了讨论，我们将在11月之前把补贴燃料(价格)提高3,000卢比。这样可以腾出更多资金用于基础设施。”
燃料补贴每年耗费印尼政府200亿美元左右，几乎占预算总额的五分之一。分析师称，补贴主要使印尼的富人受益。印尼是东南亚最大经济体。
候任总统佐科-维多多将于10月20日宣誓就职。他希望尽快降低燃料补贴，这是造成印尼经常帐赤字的主要因素；印尼经常帐赤字相对国内生产总值(GDP)比例今年料将高于3%。
印尼主要股指 对补贴削减计划反应不大，午盘休市之前上涨了0.4%。卢比 跌0.6%，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策利率政策担忧拖累。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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