印尼经济：新政府将削减燃料补贴，以降低预算赤字

路透香港9月18日 - 印尼政策高层人士周四表示，印尼新政府计划11月前提高补贴燃料的价格，每公升提高多达3,000卢比，以削减预算赤字，并将更多资金用于解决基础设施瓶颈。

印尼候任总统佐科-维多多(Joko Widodo)团队的资深顾问Luhut Binsar Pandjaitan在里昂证券年会的新闻发布会上表示，“我认为立即要解决的就是燃料补贴问题，我们相信，这个问题很快会得到解决。”

他说，“我们与候任总统的顾问团队进行了讨论，我们将在11月之前把补贴燃料(价格)提高3,000卢比。这样可以腾出更多资金用于基础设施。”

燃料补贴每年耗费印尼政府200亿美元左右，几乎占预算总额的五分之一。分析师称，补贴主要使印尼的富人受益。印尼是东南亚最大经济体。

候任总统佐科-维多多将于10月20日宣誓就职。他希望尽快降低燃料补贴，这是造成印尼经常帐赤字的主要因素；印尼经常帐赤字相对国内生产总值(GDP)比例今年料将高于3%。