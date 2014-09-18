台湾汇市：台币放量创逾四个半月低位，美联储上调明年利率预测

* 放量创逾四个半月低位，美联储上调明年利率预测 * 外资汇出需求大，央行供应美元流动性 * 明日实质交易暂估在30.150-30.250 路透台北9月18日 - 台币兑美元 周四放量收贬，创逾四个半月低位。交易员表示，因美 联储上调了明年年底利率水平的预测，令台币随亚洲主要货币回落。 汇银人士表示，美联储的利率指引暗示，最终开始收紧货币政策时，升息的速度将快于预期。这引发部分 外资的汇出需求，交易盘也回补美元空单，但央行则适时提供美元流动性，以抑制台币贬幅扩大。 “老大供应(美元)得很开心，我们也买的很开心。〞一位外商银行交易人士说。 市场也在等待苏格兰公投的结果。不过交易员认为，台币波段贬值幅度不小，预料央行维持汇市动态稳定 的政策不变，明日在短暂反映苏格兰的议题后，台币有机会小幅反弹。 但中长期而言，一本地银行交易员称，美元将会续强，在资金陆续回流带动下，长期趋势向上。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度略有扩大，一个月 远汇报价 尾盘在30.232/30.252左右，上日纽约盘收在30.280。 今日台币兑美元收创逾四个半月低位，前波收盘低位为4月30日的30.258。台币今日主要交易区间在30.20 0-30.248，上日交易区间在30.101-30.138。 台湾股市周四小幅收升。分析师认为短线美股将成台股指标，再度回档修正的风险仍在。外资及陆资在台 股卖超10.42亿台币，连续七个交易日卖超共计294.45亿台币；上交易日为卖超30.13亿台币。 周四亚洲新兴货币走软，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率前景引发该地区资产或丧失一些高 收益魅力的担忧。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美国费城联邦储备银 行制造业指数、20国集团(G20)财政及央行代表举行会议(至9月20日)、南非央行公布利率决议、澳洲凯恩斯-- 财政部及央行代表会议(至9月20日)、瑞士央行货币政策评估、挪威央行议息会议。 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储主席沃克尔为达拉 斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年，活动内容 并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.256 30.134 30.080-30.256 30.160 9.38 5.86 元太外汇经纪公司 30.258 30.132 30.158-30.258 30.158 4.09 2.46 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.010 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.120/-0.090 (完)