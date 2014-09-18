《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.78%，接近二级料需求偏中性

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
* 招标品种：财政部一年期固息国债
* 招标金额：220亿元人民币
* 招标时间：周五(19日)9:30-10:30
* 受访人数：7位(银行和券商)
* 预测区间：3.70%-3.85%
* 预测均值：3.78%
路透上海9月18日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，继央行SLF扶助流动性之后，今日央行正回购利率调降，均引发现券二级市场看多热情，且银行间资金面亦保持宽松格局均有利于明日一年期品种发行，但该期债不纳入承销团成员考核，绝对收益偏低，料一定程度限制其需求，利率预测均值落在3.78%。
“短端收益率今天也下了不少,我觉得可能会一改颓势，”华北一银行交易员称，“不过不考核的话，估计也好不到哪里去,需求偏中性吧。”
华南另一银行交易员表示，虽然当前二级市场短债需求尚可，但是一年期国债绝对收益太低，参与投标价值比较有限，机构博边际可能会把中标利率拉高。
第一创业最新一级新债定价报告指出，本周四早盘受央行下调正回购利率影响，现券收益率再度下行。各品种期限收益率均有10bp左右的下行。由于二级市场下行的幅度已经很大，一级市场再大幅偏离二级市场的可能性较小，预计本次一年期国债招标结果接近二级市场水平。
银行间资金市场周四主要回购利率 微跌，隔夜及七天以内资金供给泛滥，14天可跨季末期限也有小量供应；交易员认为，资金面更趋宽泛，应和央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作有关。
经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.7924%。
明日新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债9月19日招标，9月22日开始计息，招标结束至9月24日进行分销，9月26日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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