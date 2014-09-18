台湾央行：共发行7,391.8亿台币存单，存单发行余额减176亿

路透台北9月18日 - 台湾央行周四公布，共发行7,391.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,567.8亿相较，存单发行余额减176亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 7,370.80

91天期 0.93 16.00

182天期 1.05 5.00

央行上日共发行440亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,664亿台币。