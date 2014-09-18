台湾央行：共发行7,391.8亿台币存单，存单发行余额减176亿

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透台北9月18日 - 台湾央行周四公布，共发行7,391.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,567.8亿相较，存单发行余额减176亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 7,370.80
91天期 0.93 16.00
182天期 1.05 5.00
央行上日共发行440亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,664亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负247亿台币，累积超额准备为1,916亿台币、加计前期1%的超额准备为2,521亿台币。(完) (记者 董永年；审校 林高丽)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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