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货币新闻 | 2014年 9月 18日 星期四 16:57 BJT

欧洲汇市：英镑下滑，因英国8月零售销售增长率略低于预估

路透伦敦9月18日 - 英镑兑美元和欧元周四下滑，因英国8月零售销售增长率略低于预期。

英国统计局公布，8月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长3.9%，预估分别为增长0.4%和增长4.1%。

英国本周经济数据已经完全被有关苏格兰公投的关注有盖过。不过，在数据出炉后，英镑还是受到影响。英镑兑美元从数据公布前的1.6312跌至1.6296美元。英镑兑欧元持平在0.7905，之前报0.79英镑。（完）

(编译 高琦 审校 田建华)
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