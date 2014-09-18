欧洲汇市：英镑下滑，因英国8月零售销售增长率略低于预估

英国本周经济数据已经完全被有关苏格兰公投的关注有盖过。不过，在数据出炉后，英镑还是受到影响。英镑兑美元从数据公布前的1.6312跌至1.6296美元。英镑兑欧元持平在0.7905，之前报0.79英镑。（完）