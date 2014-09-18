欧洲汇市：英镑下滑，因英国8月零售销售增长率略低于预估

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦9月18日 - 英镑兑美元和欧元周四下滑，因英国8月零售销售增长率略低于预期。
英国统计局公布，8月零售销售较前月增长0.4%，较上年同期增长3.9%，预估分别为增长0.4%和增长4.1%。
英国本周经济数据已经完全被有关苏格兰公投的关注有盖过。不过，在数据出炉后，英镑还是受到影响。英镑兑美元从数据公布前的1.6312跌至1.6296美元。英镑兑欧元持平在0.7905，之前报0.79英镑。（完）
(编译 高琦 审校 田建华)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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