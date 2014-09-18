重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.78%，接近二级料需求偏中性

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周五(19日)9:30-10:30

* 受访人数：7位(银行和券商)

* 预测区间：3.70%-3.85%

* 预测均值：3.78%

路透上海9月18日 - 中国财政部周五将跨市场招标发行一年期固息国债。路透调查显示，继央行SLF扶助流动性之后，今日央行正回购利率调降，均引发现券二级市场看多热情，且银行间资金面亦保持宽松格局均有利于明日一年期品种发行，但该期债不纳入承销团成员考核，绝对收益偏低，料一定程度限制其需求，利率预测均值落在3.78%。

“短端收益率今天也下了不少,我觉得可能会一改颓势，”华北一银行交易员称，“不过不考核的话，估计也好不到哪里去,需求偏中性吧。”

华南另一银行交易员表示，虽然当前二级市场短债需求尚可，但是一年期国债绝对收益太低，参与投标价值比较有限，机构博边际可能会把中标利率拉高。

第一创业最新一级新债定价报告指出，本周四早盘受央行下调正回购利率影响，现券收益率再度下行。各品种期限收益率均有10bp左右的下行。由于二级市场下行的幅度已经很大，一级市场再大幅偏离二级市场的可能性较小，预计本次一年期国债招标结果接近二级市场水平。

银行间资金市场周四主要回购利率 微跌，隔夜及七天以内资金供给泛滥，14天可跨季末期限也有小量供应；交易员认为，资金面更趋宽泛，应和央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作有关。

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为3.7924%。

明日新债为财政部今年第22期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。