CNH动态：离岸即期跌后回稳，看空人民币的情绪恢复稳定

路透香港9月18日 - 在美元强势带动下，离岸人民币现汇 周四早盘有所走贬，后又在伦敦盘时受买盘推动企稳走升，看空人民币的情绪逐步恢复稳定，交易人士认为，预料人民币在6.15附近将继续横盘整理格局。

周三晚间，美联储宣布10月退出量化宽松，但提高了2015年底利率预期。市场表现来看各货币对兑美元创新低，CNH亦同步走跌，后又在伦敦盘时间，人民币买盘的涌出下一路反弹。

”前两日有境外对冲基金在做空人民币，但随着中国央行SLF和境内大行尾盘结汇等影响下，看空人民币的情绪有所恢复，CNH汇率走升企稳。”一位中资银行交易员称。

美元指数 周四触及2010年7月以来首见的高位84.814，并上看2010年高点88.708，最新报在84.527。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三再度承诺，将在结束购债后“相当长一段时间内”保持超低利率。联储在两日政策会议结束后发布的声明中宣布，将进一步削减月度购债规模100亿美元，使该计划有望在下月结束。

本地时间16:31时，离岸人民币现汇 报6.1493，较上交易日反弹92个点子，近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态依旧谨慎。

在岸即期 周四随中间价微幅走贬至6.1406，市场交投较为清淡。人民币兑美元中间价 为6.1490元，上日中间价为6.1450元。境内即期与离岸价差目前已收窄至90个点子以内。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2400/2430，上日收盘在6.2455，涨0.09%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.47%左右。

全球汇市上，美元兑日圆周四触及六年高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率指引凸显出美国与其他发达国家间的利率前景呈现分化。 美联储的政策检讨是本周最受期待的事件之一，另一个就是苏格兰独立公投。（完）

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