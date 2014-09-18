新兴汇市：美联储上调利率前景打压亚币，马币跌至四个月最低

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
境外基金沽出韩元，因预期日圆疲弱会损及韩国企业相对日企的竞争力。日圆/美元 创六年低点。
韩元/日圆 下滑，此前创六年高点，因市场担心韩国外汇当局会进行干预。
印尼卢比/美元 跌至近三个月低点，一度跌0.7%至12,035卢比。这是卢比自6月30日以来首次跌破12,000水平。
印尼卢比稍晚削减跌幅，受助于央行明显采取干预措施来支撑卢比，而且新政府计划提高补贴燃料的价格。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 108.52 108.37 -0.14 -2.99 105.28
坡元 1.2665 1.2674 +0.07 -0.26 1.2632
台币 30.256 30.134 -0.40 -1.01 29.950
韩元 1043.10 1034.90 -0.79 +1.18 1055.40
泰铢 32.25 32.23 -0.06 +1.89 32.86
菲律宾披索 44.43 44.26 -0.37 -0.06 44.40
印尼卢比 11980.00 11950.00 -0.25 +1.50 12160.00
印度卢比 60.93 60.92 -0.01 +1.44 61.80
马币 3.2260 3.2175 -0.26 +1.53 3.2755
人民币 6.1400 6.1401 +0.00 -1.40 6.0539
(完)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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