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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 16:59 BJT

新兴汇市：美联储上调利率前景打压亚币，马币跌至四个月最低

境外基金沽出韩元，因预期日圆疲弱会损及韩国企业相对日企的竞争力。日圆/美元 创六年低点。

韩元/日圆 下滑，此前创六年高点，因市场担心韩国外汇当局会进行干预。

印尼卢比/美元 跌至近三个月低点，一度跌0.7%至12,035卢比。这是卢比自6月30日以来首次跌破12,000水平。

印尼卢比稍晚削减跌幅，受助于央行明显采取干预措施来支撑卢比，而且新政府计划提高补贴燃料的价格。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 108.52 108.37 -0.14 -2.99 105.28

坡元 1.2665 1.2674 +0.07 -0.26 1.2632

台币 30.256 30.134 -0.40 -1.01 29.950

韩元 1043.10 1034.90 -0.79 +1.18 1055.40

泰铢 32.25 32.23 -0.06 +1.89 32.86

菲律宾披索 44.43 44.26 -0.37 -0.06 44.40

印尼卢比 11980.00 11950.00 -0.25 +1.50 12160.00

印度卢比 60.93 60.92 -0.01 +1.44 61.80

马币 3.2260 3.2175 -0.26 +1.53 3.2755

人民币 6.1400 6.1401 +0.00 -1.40 6.0539

(完)

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