更新版 1-瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率1.20上限，准备采取进一步措施

(新增更多细节)

路透苏黎世9月18日 - 瑞士央行周四维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20瑞郎不变，重申通过汇率干预来保卫该水平的承诺，还称准备好必要时“马上”采取进一步措施。

瑞郎近几周涨向1.20的上限，本月稍早创下近两年高点，并引发了央行会否采取行动遏制瑞郎升势的猜测--比如实施干预或负利率政策。

瑞士央行2011年9月实施了利率上限，当时瑞郎大幅升值威胁到通胀并损害瑞士经济。

虽然瑞士央行在周四声明中没有宣布任何进一步行动，但立场稍有强硬，称已准备好在必要时“马上”采取进一步措施。

瑞士央行将三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率目标区间维持在0.00-0.25%，符合路透调查的所有分析师预估。

央行还下调2014年经济增长预估至略低于1.5%(此前为2.0%左右)，并维持2014年通胀预估在0.1%不变。