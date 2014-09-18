更新版 1-瑞士央行：维持瑞郎/欧元汇率1.20上限，准备采取进一步措施

欧洲汇市：英镑兑欧元反弹，因政治忧虑减轻
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
(新增更多细节)
路透苏黎世9月18日 - 瑞士央行周四维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20瑞郎不变，重申通过汇率干预来保卫该水平的承诺，还称准备好必要时“马上”采取进一步措施。
瑞郎近几周涨向1.20的上限，本月稍早创下近两年高点，并引发了央行会否采取行动遏制瑞郎升势的猜测--比如实施干预或负利率政策。
瑞士央行2011年9月实施了利率上限，当时瑞郎大幅升值威胁到通胀并损害瑞士经济。
虽然瑞士央行在周四声明中没有宣布任何进一步行动，但立场稍有强硬，称已准备好在必要时“马上”采取进一步措施。
瑞士央行将三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利率目标区间维持在0.00-0.25%，符合路透调查的所有分析师预估。
央行还下调2014年经济增长预估至略低于1.5%(此前为2.0%左右)，并维持2014年通胀预估在0.1%不变。
央行将2015和2016年通胀预估分别下调至0.2%和0.5%。(完) (编译 朱晓军; 审校 李春喜)
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
(重发以删除多余代码。) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM