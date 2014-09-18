香港个股：深圳控股两附属公司遭湖北检察院指涉嫌行贿并起诉

路透香港9月18日 - 深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 周四称，旗下两家附属公司被湖北省检察院指其涉嫌行贿罪并遭到起诉，并已查封了两公司银行账户内合共1.49亿元人民币。

深圳控股的声明称，涉事的为公司持股75.05%的附属公司深业泰然（集团）股份有限公司（泰然公司）及其全资拥有的武汉市深业泰然房地産开发有限公司（武汉泰然）。泰然公司于2005年7月通过摘牌程序取得武汉南湖玫瑰湾地产开发项目，首期已于2007年底开盘，大部份已向市场销售，目前项目第四期正在报建过程中，而武汉泰然则是泰然公司为该项目专门成立的全资附属公司。

声明称，武汉南湖玫瑰湾项目因受当地有关政府人士贪腐案件牵连而涉及刑事调查。湖北省人民检察院认爲，该项目土地交易程序违反有关规定，造成国家土地收益损失，应向泰然公司追缴损失数额约3.16亿元。湖北省监利县检察院查封了武汉泰然公司若干银行账户，涉及金额约1.26亿元，查封了泰然公司若干银行账户，涉及金额约2,300万元。

深圳控股表示，就其目前所知，未发现该项目有涉及单位行贿的任何情况存在；公司认为此属个别事件，对公司整体的资産、财务及经营运作不会造成重大影响。

深圳控股今天收低0.83%，报2.38港元。(完)

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