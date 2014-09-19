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亚洲 | 2014年 9月 19日 星期五 16:55 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，银行业卖超6.5亿台币

路透台北9月19日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，10年公债103/13A0311
3=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    10年公债103/13期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      5.50     12.00        -6.50
     证券业     10.00      3.50        +6.50
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