新闻稿：未来12个月内中国地方政府能够抵御房地产市场低迷的影响--标普

(以下新闻稿由标准普尔提供)

香港，2014年9月18日—未来12个月内大多数中国地方政府拥有充足的资源来抵御房地产相关收入下降带来的影响。但是，广泛的公共财政改革对于降低地方政府因房地产市场低迷受到的冲击至关重要。标准普尔在今日发布的题为《中国信用观察：地方政府能够克服房地产市场低迷的影响》的报告中如是表示。

标准普尔信用分析师钟良表示：“我们相信，即使房地产相关收入在未来1年左右时间内下跌50%，大多数中国地方政府仍能克服这种影响。我们预计2013年房地产相关收入占其总收入比例约为20%。”

该报告指出，地方政府为解决房地产相关收入下降能采取的措施包括削减非核心支出、加强收入征收、动用手中大量的财政储备或出售部分资产。但是，上述措施所带来的提振可能是短期性的。

标准普尔预计很多地方政府的房地产相关收入在未来几年都将保持在疲弱水平，部分原因是目前住宅施工面积大，可能会压低未来地方政府的土地出售。另一方面，地方政府不能长期减少资本支出，因为这可能导致经济增长放缓。此外，大规模出售资产在政治上是不可行的或者不符合大多数地方政府的最佳经济利益。

钟良表示：“我们相信，公私合作制（PPP）和实施住宅房地产税等改革措施能够在长期内降低房地产市场低迷对地方政府的冲击。但是，这些措施的实施以及新收入来源对地方政府总收入产生实质性贡献还需要时间。”

该报告指出，如果房地产市场低迷时间超过3年且财政改革推进缓慢，中央政府可能被迫出手干预，来防止地方政府面临严重的财务压力。这种干预措施包括帮助地方政府对债务展期、在经济严重放缓时出台刺激计划、调整政策来阻止房地产市场回调或者直接向地方政府提供财务支持。