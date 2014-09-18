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债券 | 2014年 9月 18日 星期四 17:33 BJT

法国金融：法国两年期和五年期公债标售收益率刷新历史新低

路透巴黎9月18日 - 法国中期公债标售中，法国政府借款利率创历史新低；对于近期有关法国未能履行减赤承诺的消息，投资者未予理会。

法国国库署(AFT)公债管理部门表示，标售了79.92亿欧元(约合103亿美元)两年期和五年期公债，投资者申购总额为187亿欧元。

AFT两年期公债标售的加权平均收益率仅为0.01%，创历史最低。当前的五年期指标公债收益率创历史最低水平0.39%，而前一批指标五年期公债收益率为0.30%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 田建华)
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