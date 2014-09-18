香港个股：中国资源交通再获中石油加油站内充电及加气经营权

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透香港9月18日 - 中国煤炭运输公路营运商--中国资源交通集团有限公司 周四称，该公司再获得中国石油 旗下加油站内之车辆充电/加气站经营权。
这家拥有亚洲首富李嘉诚、首钢控股（香港）副主席兼总经理曹忠为股东的公司，上月亦与中国石油广东销售公司签订类似协议。
据于联交所的声明称，中国资源交通今天与中国石油河南销售公司订立框架协议，据此取得建设及经营于省内超过840家中石油加油站内之车辆电站及压缩天然气及/或液化天然气加气站之优先权，可以分期分批选址建设及经营加气/充电站。
现时中石油于河南省的加油站，汽油和柴油之年度总销量达400万吨。而中石油于广东省逾1,100家加油站之年度汽、柴油总销量为600万吨。
中国资源交通现时主要经营内蒙古准兴高速公路，这是中国首条专为煤炭运输而设之重载收费高速公路，连接准格尔旗至兴和县。
该股周四收跌3.17%，报0.305港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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