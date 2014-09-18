香港个股：中国资源交通再获中石油加油站内充电及加气经营权

路透香港9月18日 - 中国煤炭运输公路营运商--中国资源交通集团有限公司 周四称，该公司再获得中国石油 旗下加油站内之车辆充电/加气站经营权。

这家拥有亚洲首富李嘉诚、首钢控股（香港）副主席兼总经理曹忠为股东的公司，上月亦与中国石油广东销售公司签订类似协议。

据于联交所的声明称，中国资源交通今天与中国石油河南销售公司订立框架协议，据此取得建设及经营于省内超过840家中石油加油站内之车辆电站及压缩天然气及/或液化天然气加气站之优先权，可以分期分批选址建设及经营加气/充电站。

现时中石油于河南省的加油站，汽油和柴油之年度总销量达400万吨。而中石油于广东省逾1,100家加油站之年度汽、柴油总销量为600万吨。

中国资源交通现时主要经营内蒙古准兴高速公路，这是中国首条专为煤炭运输而设之重载收费高速公路，连接准格尔旗至兴和县。

该股周四收跌3.17%，报0.305港元。（完）

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