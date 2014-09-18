更新版1-挪威央行：维持指标利率在1.5%，预计到2015年年底前不变

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
(新增细节)
路透奥斯陆9月18日 - 挪威央行周四表示，首次升息将晚于预期，因该国经济正受到石油投资下滑和欧洲经济疲弱的困扰，不过今年也不存在降息的可能性。
一如预期，央行维持指标利率在1.5%不变，自2012年3月以来一直维持该水平。
央行称预计基准利率将在明年不变，但在2016年均值为1.5%，低于此前预估的1.75%。
挪威央行还表示，预计今年秋天不再有降息可能，排除了始于6月的降息前景。
“贸易伙伴国的经济正继续温和复苏，但增长前景稍弱于此前预期，”央行在声明中称。
“今天货币政策报告的分析说明，关键政策利率直到2015年底都会维持在现有水平，此后会逐步上升，”挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)称。
挪威克朗/欧元 走坚，0820GMT报8.21，在央行决议前为8.278。
挪威央行目前预计，其大陆地区(除去沿海油气田)今年经济增速为2.25%，高于此前预计的2%，而2015年增速也为2.25%，较此前预估不变。
央行还预计明年核心通胀均值为2.25%，高于6月时预计的2%，略低于2.5%的央行目标。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5