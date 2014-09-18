更新版1-挪威央行：维持指标利率在1.5%，预计到2015年年底前不变

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路透奥斯陆9月18日 - 挪威央行周四表示，首次升息将晚于预期，因该国经济正受到石油投资下滑和欧洲经济疲弱的困扰，不过今年也不存在降息的可能性。

一如预期，央行维持指标利率在1.5%不变，自2012年3月以来一直维持该水平。

央行称预计基准利率将在明年不变，但在2016年均值为1.5%，低于此前预估的1.75%。

挪威央行还表示，预计今年秋天不再有降息可能，排除了始于6月的降息前景。

“贸易伙伴国的经济正继续温和复苏，但增长前景稍弱于此前预期，”央行在声明中称。

“今天货币政策报告的分析说明，关键政策利率直到2015年底都会维持在现有水平，此后会逐步上升，”挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)称。

挪威克朗/欧元 走坚，0820GMT报8.21，在央行决议前为8.278。

挪威央行目前预计，其大陆地区(除去沿海油气田)今年经济增速为2.25%，高于此前预计的2%，而2015年增速也为2.25%，较此前预估不变。