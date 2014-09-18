《中国债市每日综述》现券收益率及IRS大跌，正回购利率下调多头气盛

* 现券收益率及IRS大幅挫跌

* 公开市场14天正回购利率意外下调，多头情绪高涨

* SLF消息下资金供给泛滥，后续可关注资金价格变动

* 将决定现券短端收益率是否向下突破

路透上海9月18日 - 中国银行间债市周四现券收益率及IRS大跌，因央行公开市场上14天期正回购利率意外下调20个基点(bp)，多头情绪再度高涨，且央行SLF(常备借贷便利)消息下资金供给泛滥，现券买盘积极。

交易员并指出，经济增长放缓，房地产销售仍在萎缩，而通胀压力较小，对现券形成支撑，整体债市风险不大，市场乐观情绪短线有望持续，后续可关注随着公开市场14天正回购利率的下调，质押式回购利率的变动，决定了现券短端收益率是否能向下突破，以修复目前过于平坦的曲线。

“回购利率的下调还是蛮突然的，一下子20bp，幅度蛮大的，乐观情绪感觉能持续下去，”上海一大型券商交易员称。

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF增加流动性总量后，又在时隔一个 半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令 调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

北京一商业银行交易员指出，IRS今日跌幅在12-14bp，目前Repo 1Y跌至3.36%附近，已经低于3.40%的七天回购定盘利率 ，“(Repo 1Y)再往下做需要一点勇气。”

他还提到，市场有传言央行此次操作的SLF利率在3.50%-3.70%附近，目前三个月Shibor 报4.62%，SLF利率比其低100个bp左右，若后续三个月同业存单利率及短期回购价格等也下行，一直制约现券短端走势的资金成本瓶颈有望被突破。

上海一商业银行的交易员相对谨慎。她指出，今日现券成交活跃，但情绪能持续到何时很难确定，因交易盘主导盘面，投资户配置力量未见明显增加，现券的走强带来的应只是波段性机会。

宏观经济方面，最新数据显示，中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。随着面临压力的地产商在年底前加大降价力度，未来几个月房价仍将处于弱势调整之中。

此前市场传闻称，央行周二通知工农中建交五大行，将在最近两天分别向每家做1,000亿的SLF，期限为三个月。就此传闻路透联络了一些接近消息源的人士，其中两位表示央行进行SLF操作属实，但对于具体的操作范围和规模尚难明确。

剩余期限约6.33年的国开行固息金融债140203最新双边报价收益率 为4.75%/4.66%，上日尾盘为4.7985%/4.76%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.306元人民币，较上日结算价涨0.618元，或0.66%。

**资金供给泛滥**

银行间资金市场周四主要回购利率 变动甚微，隔夜及七天以内资金供给泛滥，14天可跨季末期限也有小量供应；交易员认为，资金面更趋宽泛，应和央行对大行进行SLF(常备借贷便利)操作有关。

他们并指出，今日隔夜和七天资金价格变动不大，而14天品种加权价格小涨，但央行公开市场上14天正回购利率下调了20个基点(bp)，进一步释放引导融资成本下行的信号，为后续资金价格下行打开空间，即使下周有新股申购等冲击，但机构对季末流动性预期趋乐观。

“早上一来就很宽松，今天收钱的是大爷，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员也表示，“早上就忙着出钱，需求不多，很困难，大家给面子收一点。”

两位交易员均表示，从市场流动性变化来看，央行进行SLF消息应属实，已有效提振了机构对季末资金预期，即使下周有新股申购冻结资金的扰动，但季末资金维持供需平衡的可能性比较大。

前述华东交易员还提到，央行SLF大力放水后，公开市场上14天期正回购利率又下降20个bp，令市场颇感意外，二级市场上14天质押式回购仍呈上升态势，主要是10点前的成交价格偏高导致，预计后续资金价格会跟随下行。

中国A股IPO重启后的第四批11只新股将集中在下周申购。由于正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，将进一步施压资金面。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,703.78亿元，较上日的9,753.77亿元微降。其中，隔夜品种为7,835.50亿元，上日为7,601.61亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8419 2.8427 -0.08 7,835.50

七天 3.3781 3.3781 +0.00 1,027.98

14天 3.6904 3.5789 +11.15 482.77

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.5000 1.0750 -57.50 2,699.81

七天 3.2500 3.8000 -55.00 280.47

14天 6.3400 7.2000 -86.00 71.23

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9300 2.9500 -2.00 --

七天 3.4000 3.3900 +1.00 --

14天 3.7000 3.5200 +18.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8410 2.8470 -0.60 --

七天 3.3000 3.2870 +1.30 --

三个月 4.6206 4.6296 -0.90 --