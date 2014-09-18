更新版 1-台湾货币市场：跨季短率区间高位趋扬，跨季资金供给方仅限极少数

* 跨季短率区间高位趋扬

* 跨季资金供给方仅限极少数

* 短票利率区间高位居高难下 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北9月18日 - 台湾银行间跨季短率周四趋扬。资金调度人士表示，银行间为顾及季底资本适足率(BIS)计算，跨季资金拆出意愿明显低落，目前跨季拆款资金供给方仅限4家左右，在跨季资金供给远低于需求的情况下，短线跨季拆款短率仍有走高压力。

资金调度人士指出，近日跨季拆款资金需求多仰赖少数大型行库及外商银行，其中一特定大型银行本周仅限于与票券商承作到期续作的跨季拆款，以免跨季拆款部位增速过快，显示银行间跨季拆款资金水位有限，带动两周天期的跨季短率区间高位较上日续扬。

〞急也没用，也没有人要拆出跨季的钱。〞一位大型银行资金调度人士说。

银行交易人士认为，随着时序逼近季底，银行间资金调度心态仍保守，待下周资金流大致底定后，将有银行陆续加入跨季拆款行列，跨季资金流动性将有所提升，料可舒缓跨季短率区间偏扬的压力。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%；今日区间在0.295-0.430%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.460%，上日为0.380-0.450。两周拆款利率区间则暂在0.385-0.550%，上日在0.395-0.485%。

**短票利率区间高位续处高档**

短票市场方面，大型票券商指出，目前短票市场报价仍相当混乱，事先未避开落点季底的票券商为争取银行间有限的跨季资金，纷纷祭出高利吸引银行交投，带动短票利率区间高位居高难下。

〞报价乱开(利率)就会往上走，有人开得有点离谱。〞一位大型票券商交易员说。

票券商认为，季底前料短票交投利率仍会区间偏升，本周起短票利率区间高位成交比重已略见提高，随着季底脚步逼近，短票利率攀高也是正常现象，目前报价乱象尚在可控制范围内。

今日发票量略较上日增加，票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，主交投略向区间高位靠拢，少数成交在0.65-0.69%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率略走高至0.622%，前一日则为0.617%，主要受到区间高位成交比重增加影响。

台湾央行周四公布，共发行7,391.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,567.8亿相较，存单发行余额减176亿。 周五存单到期金额2,763亿。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为46亿台币，累积超额准备为1,962亿台币、加计前期1%的超额准备为2,567亿台币。

**债券附买回利率持平**

债券市场附买回(RP)利率周四仍稳在近期区间内。交易商表示，投信及寿险资金持续偏松，供应无虞，利率没有明显变化。

他们指出，相对短票及拆款市场，债券RP市场本月来走势平稳，寿险及银行端的跨月资金供应量虽不够多，但不至于完全不供给。在跨月资金取得稳定的情况下，市场气氛较为轻松，10月第一周的资金落点渐有起色。

〞这礼拜钱偏多，但是月底有公债交割，还是对季底严阵以待。〞一位大型证券商交易员说。

另位证券商交易员指出，台币债RP利率平稳，但券商近来交易人民币债券RP的承作量放大，只因市场有人民币新券供给，资金的需求也高，令人民币债券RP利率区间向上挪移。该利率当前主要成交在2.7%附近，个别较积极的成交利率甚至达3.0%，此前多数成交在2.4-2.7%。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。该利率均同上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%。票券商的少量跨月利率成交在0.57%，上日约在0.56-0.57%。