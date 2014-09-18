更新版 1-欧洲金融：欧洲央行启动长期再融资操作，以期提振经济

“这可能令市场感到失望，”BayernLB的分析师Johannes Mayr表示。

“同时也提高了对证券化债券购买计划的期望，并可能增强外界对欧洲央行可能不得不买进其它资产的臆测，比如政府公债。”

本周和12月银行业者可以借入的金额最高为4,000亿欧元，价格略高于欧洲央行的例行融资。如果银行业者开始贷放更多资金，则它们在2016年中期以前可以从欧洲央行借入更多廉价贷款。

“我们警告不要从9月这一轮贷款情况得出过于武断的结论，”荷兰银行的分析师Nick Kounis表示。他预期今年银行总计会吸纳3,500亿欧元。

银行没有大举借入央行资金的另一个原因是，是想了解关于欧洲央行购买抵押支持证券和担保债券的更多情况。详细说明预计会在10月公布。(完)