更新版 1-欧洲金融：欧洲央行启动长期再融资操作，以期提振经济

美国热股：菲亚特克莱斯勒首季利润增长11%，盘前急升逾6%
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
“这可能令市场感到失望，”BayernLB的分析师Johannes Mayr表示。
“同时也提高了对证券化债券购买计划的期望，并可能增强外界对欧洲央行可能不得不买进其它资产的臆测，比如政府公债。”
本周和12月银行业者可以借入的金额最高为4,000亿欧元，价格略高于欧洲央行的例行融资。如果银行业者开始贷放更多资金，则它们在2016年中期以前可以从欧洲央行借入更多廉价贷款。
“我们警告不要从9月这一轮贷款情况得出过于武断的结论，”荷兰银行的分析师Nick Kounis表示。他预期今年银行总计会吸纳3,500亿欧元。
银行没有大举借入央行资金的另一个原因是，是想了解关于欧洲央行购买抵押支持证券和担保债券的更多情况。详细说明预计会在10月公布。(完)
(编译 王颖/艾茂林/张涛；审校 李春喜/高琦)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5