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市场报道 | 2014年 9月 18日 星期四 18:12 BJT

欧洲金融：欧洲央行公布新的成员国央行总裁投票权计划，有利大国

魏德曼是欧洲央行管委会的主要强硬派，他明年不会在5月和10月会议上投票，2016年不会在3月和8月投票。

剩余14个较小经济体将分享11张选票，但随着更多国家加入管委会，他们投票的频率将越来越少。欧洲央行称，爱沙尼亚、爱尔兰和希腊将成为首批放弃投票权的国家。

这个制度早在2003年就已由欧洲央行和欧盟领导人设立，但直到明年，成员国数字才可能多到引发改变的程度。

欧洲央行的六人执委会不参加每月的投票权轮换，而是拥有永久投票权。执委会负责实施货币政策和运行日常事务。

执委会席位通常是由欧元区大国所把持：德国、法国和意大利，2012年西班牙也加入其中。目前，葡萄牙、卢森堡和比利时也进入了执委会，但他们的位置并非一成不变。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 高琦)
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