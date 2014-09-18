版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 18:26 BJT

台湾金融：金管会核准专业投资人以复委托方式透过沪港通投资大陆A股

路透台北9月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，已核准专业投资人透过复委托方式投资大陆A股，自然人(一般散户)部分则暂时不开放。

曾铭宗在一场记者会上并指出，台股近期成交量萎缩，外界传言因为沪港通,资金流向香港,不过他认为，沪港通也还没正式开始，且资金没有大幅流出现象，所以没有这个问题。

他称，截至16日为止，累计外资净汇入金额1,940亿美元，最近并没有大幅进出。

两位消息人士周三表示，台湾金管会近日将回覆券商公会，清楚解释法令确认将开放专业投资人及专业投资机构透过复委托经由沪港通投资大陆A股，但开放范围暂时不涉及一般散户。

此外，因应食安风暴，金管会表示，将要求上市柜食品业、金融业、化学工业及实收资本额为100亿台币以上的公司，应编制企业社会责任报告书(CSR报告书)，相关编制办法将于6月底前发布。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐