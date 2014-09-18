台湾金融：金管会核准专业投资人以复委托方式透过沪港通投资大陆A股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透台北9月18日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四称，已核准专业投资人透过复委托方式投资大陆A股，自然人(一般散户)部分则暂时不开放。
曾铭宗在一场记者会上并指出，台股近期成交量萎缩，外界传言因为沪港通,资金流向香港,不过他认为，沪港通也还没正式开始，且资金没有大幅流出现象，所以没有这个问题。
他称，截至16日为止，累计外资净汇入金额1,940亿美元，最近并没有大幅进出。
两位消息人士周三表示，台湾金管会近日将回覆券商公会，清楚解释法令确认将开放专业投资人及专业投资机构透过复委托经由沪港通投资大陆A股，但开放范围暂时不涉及一般散户。
此外，因应食安风暴，金管会表示，将要求上市柜食品业、金融业、化学工业及实收资本额为100亿台币以上的公司，应编制企业社会责任报告书(CSR报告书)，相关编制办法将于6月底前发布。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选