《台湾金融市场一周展望》馊水油令内需蒙尘，央行下周升息机率低

* 馊水油事件冲击内需，第三季GDP恐蒙尘

* 政府急补破网，金融市场动荡将式微

* 美联储调升未来利率预期，股汇市料承压

* 债市内外部变数多，操作难度升高

记者 董永年

路透台北9月19日 - 持续发酵的馊水油事件，料让台湾9月消费者信心下滑，进而影响第三季GDP表现。为防堵效应扩大，政府紧急推出补救措施，对金融市场的冲击可望逐渐淡化。

市场人士推估，馊水油事件将不至再让股市挫跌，且由于消费者外食需求降低，可能让餐饮业者降价促销，9月消费者物价指数(CPI)上涨的压力料稍减，进而降低市场对央行升息的预期。

澳盛银行发布报告指出，在中秋节前爆发的馊水油事件，依照冲击范围轻重推估，第三季GDP会产生40至120亿台币不等的减损，成长率则减少0.1-0.32个百分点。

“ 这当然会影响内需，从占GDP产值8%的食品，到外围的观光意愿，像波浪一层层扩散出去。”大众银行总体经济分析师陈森林说。

陈森林指出，对第三季GDP年增率的预估，将因此自3.5%下调至3.3%。

不过元富投顾分析师许芷雁则认为，过去发生的食物安全事件，影响范围若在一个月内，对以季为计算单位的GDP通常是算不出来的。

“ 况且大家不可能不吃东西，还是会找替代的方式，像自行料理的比例就会增加。”她说。

由于外食需求的降低，市场人士认为，这反而有机会让CPI年增率自8月2.07%的一年半以来新高回落。

一外商银行汇市交易员指出，这将让央行升息的压力减缓，今年底前发生的机率很低。

金管会主委曾铭宗表示，近期影响股市量缩回档的原因之一，包括了国内食用油安全问题。金管会并于周四宣布，将要求食品业、金融业、化学工业等上市柜公司及实收资本额100亿台币以上的企业，应编制企业社会责任报告书，以重振消费者信心。

知名猪油品牌强冠企业日前被查获，向地下工厂购入馊水油以及向香港进口饲料油后制成香猪油，贩卖给多家知名食品大厂及糕饼业、餐饮业者。之后揭发数以百吨的问题食油已流入市面，中秋节月饼、凤梨酥等食品恐受污染，两岸四地皆受影响。

**股、汇市料疲弱**

除食安问题以外，美联储调高明年底利率的预测，令市场警觉升息速度将快于预期。此对今年来一路由外资买超推升的股市，也是一项警讯。

“台湾的利率长期被美国左右，若一旦升息，股市动能将减缓。”万宝投顾总经理蔡明彰说。

他并提及，即将在10月上路的沪港通，虽不见得对台湾投资人有巨大的吸引力。但因明年政府将要开征富人税，将所得税率提高到45%，有股利所得者的扣缴率也从现行的100%降至50%。这反而会让沪港通成为有钱人避税的一个选项。

在诸多因素交相影响下，蔡明彰认为，短期台股将缺乏弹升动能，低量盘整格局若没改善，指数中期就有拉回的可能。

汇市方面，交易员认为，既然美联储提高对未来利率的预估，长期而言，美元将震荡向上。且若台股有拉回风险，不能排除外资有进一步汇出的需求，台币兑美元 短线要升回30.0价位不易。

有交易员提及，美元走势确立，兑日圆 升至逾六年高位，这让紧盯日圆汇价的韩元也跟进走贬，台币与韩元又是贸易竞争货币，也难脱走弱的格局。亚洲货币彼此间是否形成新一轮的贬值竞赛，值得关注。

对于下周台币走势，一外商银行交易主管指出，虽然央行即将在周四召开理监事会议，但预料调升利率的机率微乎其微，但在相关变数厘清前，市场观望气氛料趋浓。

他们认为，下周台币实质交易区间料在30.00-30.35。

**债市操作难度高**

债市方面，10年公债103/13 即将在下周二(23日)标售，为最大的变数。至上日为止，103/13的开仓量已达128.5亿台币的相对偏高水位，考量空单回补力道较大，加上终端买盘的补券需求，交易员预估标售气氛或不至于过分偏空，预估得标利率或落在1.75%附近。

〞标债结果就是看买盘的积极度，目前看起来是比较中性。〞一本地证券商交易员说。

上述交易员指出，由于下周除了标债外，还有财政部第四季的发债计划即将公布，以及央行的理监事会要举行，诸多变数将让交易员举棋不定。且国际市场美债走势亦是另一个影响本地市场的重要理由，即使在标债结束后，不确定因素并没有因此而消除。

另一外资银行交易员也指出，美国经济数据的不确定性还高，美债殖利率续弹的机会并非完全排除，但欧洲的宽松是否回头影响国际债券市场的利率走势也未能确定，使得盘势十分复杂。

该交易员认为，操作难度高的盘势将使交易员倾向中性看待，不会大部位押注。