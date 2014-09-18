东南亚股市：多数上涨，马来西亚央行维持利率不变

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透9月18日 - 多数东南亚股市周四上涨，马来西亚市场银行类股在央行公布利率决定前表现最优。印尼和泰国股市收在逾一周最高水准。
马来西亚央行周四维持指标利率在3.25%不变，近期出口和信贷成长有放缓迹象。
央行的利率决定在收市后公布。
马来西亚股市 小幅收高。Public Bank 和马来亚银行 放量收升。
交易所数据显示，马来西亚当地机构投资者和散户分别净买入1.296亿林吉特(4,012万美元)和1,150万林吉特股票。海外投资者卖超当地股票。
印尼股市 小幅上涨0.4%。泰国股市 收高0.9%。两国市场均触及9月8日以来最高收盘位。(完)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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