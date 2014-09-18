版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 19:12 BJT

东南亚股市：多数上涨，马来西亚央行维持利率不变

路透9月18日 - 多数东南亚股市周四上涨，马来西亚市场银行类股在央行公布利率决定前表现最优。印尼和泰国股市收在逾一周最高水准。

马来西亚央行周四维持指标利率在3.25%不变，近期出口和信贷成长有放缓迹象。

央行的利率决定在收市后公布。

马来西亚股市 小幅收高。Public Bank 和马来亚银行 放量收升。

交易所数据显示，马来西亚当地机构投资者和散户分别净买入1.296亿林吉特(4,012万美元)和1,150万林吉特股票。海外投资者卖超当地股票。

印尼股市 小幅上涨0.4%。泰国股市 收高0.9%。两国市场均触及9月8日以来最高收盘位。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐