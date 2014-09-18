中国经济：降息未到时候，预调微调手段可让M2保持在13%--货币政策委员

路透北京9月18日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，可以用预调微调的手段让广义货币供应量M2保持在13%左右。

对于会不会降息的问题,中国证券报报导援引央行货币政策委员会委员陈雨露称，还没有到下这个决心的时候。

“能不这样做就不这样做，想点其他办法，定向降准、公开市场操作等。让广义货币供应量M2保持在13%左右，预调微调的手段有的是。”报导援引他的话称。