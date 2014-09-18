中国经济：降息未到时候，预调微调手段可让M2保持在13%--货币政策委员

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透北京9月18日 - 中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，可以用预调微调的手段让广义货币供应量M2保持在13%左右。
对于会不会降息的问题,中国证券报报导援引央行货币政策委员会委员陈雨露称，还没有到下这个决心的时候。
“能不这样做就不这样做，想点其他办法，定向降准、公开市场操作等。让广义货币供应量M2保持在13%左右，预调微调的手段有的是。”报导援引他的话称。
他并认为，当前虽然经济下行压力较大，但却是调结构最有希望的时刻。要坚守稳健的货币政策，同时预调微调、定向发力，支持经济薄弱环节和结构调整重点领域。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦4月26日 - 英镑兑欧元周三收复部分失地，从两周低位回升，因政治风险已减弱的看法促使投资者买入英镑，此前看跌英镑的押注达到纪录高位。
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