重温稿-《焦点》中国黄金国际板今夜首秀，商品与货币国际化双剑共舞

* 中国黄金国际板周四登陆上海自贸区

* 交易活跃度仍是市场关注热点

* 助力形成“上海金”基准定价体系

* 推动人民币国际化

作者 李文科

路透北京9月18日 - 上海黄金交易所国际业务板块将于周四夜市起上线运行，黄金成为中国首个引入境外投资者的大宗商品，且由于黄金所特有的货币属性，加之国际板以人民币计价和结算，意味着此举很可能推动中国资本账户开放和人民币国际化进程更进一步。

就黄金市场而言，国际板必然形成具有国际意义的“上海金”价格及相应的黄金价格体系，成为中国因素在全球黄金定价中的亮剑。而以人民币计价的特性则有助于人民币国际化的推进，但所有上述功能的实现必须是在黄金国际板能吸引足够的国际投资者的参与。

“黄金国际板如果规模和阵仗足够大，会有利于获得黄金定价话语权，只有真正在国际黄金市场上有一定的主导地位，以人民币计价的黄金交易产品得到国外投资者的认可和使用，...对人民币国际化也就有推动作用，”中国社科院世经政所副研究员肖立晟指出。

他认为，如果国际板金价能够在国际黄金市场有一定的话语权，是可以促进境外人民币的流通和使用，也能促进人民币的国际化，提高中国黄金市场的国际地位。

招商证券首席宏观经济主管谢亚轩也指出，以人民币计价、交易和结算，肯定对人民币国际化有很重要的推动作用，且相关的黄金交易及衍生品交易显然是中国资本项目可兑换开放的重要一步，黄金国际板在自贸区推进对开放资本项目下的难点应该很有益。

不仅如此，国内一家大型投资公司黄金事业部负责人亦指出，黄金在贸易项下实际上是可以流通，黄金国际板实际上是建设资本流通的一个路径，并产生人民币计价的上海金。

在他看来，国际板黄金交易的人民币计价是最鲜明的亮点和个性，从横向看，上海金价格配合国内目前的黄金远期等衍生品价格，中国将有可能形成影响国际黄金市场的基准金价体系。

而上海金只是先头部队，以此类推，黄金国际板是中国大宗商品引入国际投资者，也是上海自贸区先试先行的一项试验，一旦运行成功，意味着大宗商品的人民币计价、交易和结算的道路通畅，那么紧随而至的将是自贸区原油期货的上线，以及铜铝铅锌等其他大宗商品的国际化之路。

中国黄金协会会长宋鑫此前说过，“我们需要从定价权的角度，在世界黄金行业发出中国声音。”

实际上，国际市场亦相当重视中国黄金市场的重要性。芝加哥商业交易所（CME）集团此前宣布，将推出在香港可实物交割的黄金期货合约，亦为首次在亚洲地区推出实物交割期货合约，该合约以美元计价，实物交割1公斤合约。而该合约规格是适应亚洲投资客户需求的。

上海黄金交易所国际业务板块将于今日夜市起上线运行。届时，交易所将增加挂牌三个黄金现货实盘的国际板合约。

国际板黄金交易合约包括iAu100g 、iAu99.99 和iAu99.5 三个品种，交割品种有：标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭；标准重量12.5千克、成色不低于99.5%的金锭；标准重量0.1千克、成色不低于99.99%的金条。

以人民币计价和结算的中国黄金国际板，将有利于形成跟国际接轨的上海金基准价格体系。据消息人士此前透露，上海国际黄金交易中心将实行“净额、封闭、分级”的资金清算原则，专项管理其国际会员及其客户资金，严格限定资金仅用于交易所交易。

数据显示，去年中国黄金产量达到428.16吨，连续七年位居世界第一；消费量达到1,176.4吨，首次超过印度位居世界第一；同时，中国是世界第一大黄金加工国和第一大黄金进口国。不过，与很多大宗商品一样，中国黄金行业在国际市场上缺乏应有的黄金定价权。

**参与活跃度仍是首要关注**

为了吸引国际投资者，上海黄金交易所在国际板合约品种，交易规则以及结算资金等方面可谓面面俱到，包括新上了三个与国际接轨的新品种，并在离岸人民币交易结算方面提供便利，但这些也难以完全打消市场对黄金国际板活跃度的担忧。

毕竟，包括具有国际意义的“上海金”基准价格体系、人民币国际化、资本账户开放、大宗商品市场国际化等种种所谓黄金国际板带来的好处，都是建立在这一市场必须有相当活跃度的前提之上。

“（黄金国际板）离岸市场和在岸市场还是分割的，离岸市场现在是要跟成熟市场来进行竞争，而且用人民币计价，是打破了传统用美元计价和结算，从宏观上说，短期还不清楚海外投资者为何要跑到这个市场来交易。”瑞穗证券大中华区首席经济学家沈建光指出。

不过，他并提到，上海自贸区开启黄金国际板是想要先行先试，但还是会受制于中国国际资本账户未完全开放的限制，这就可能会令市场出现套利的缺口。

的确，中国黄金产业链经过十多年发展已经成为全球最大的生产国和现货需求方，在银河期货首席宏观经济研究员和贵金属分析师赵先卫看来，黄金国际板可能对金价影响不大，但中国拥有庞大的黄金现货市场引发的投资和交易需求，以及国际板的出现引发价格套利的机会，都将对国际投资者构成吸引力。

此外，作为大宗商品的黄金，本身就是一种金融产品，从这个角度而言，国际板黄金无疑是海外资本投资人民币资产的一个新途径，而这当然亦将完善离岸人民币市场的投资结构，令其更具有吸引力。

而当前国内外银行很多都有黄金租赁、黄金质押、黄金贷款等黄金衍生品业务，以及纸黄金等交易类业务，黄金国际板无疑为其管理风险等提供了更多选择。

“参与度和流动性这个很重要，必须盘子足够大，不说跟伦敦纽约市场来比，至少跟其他金市相比有竞争力，这个很重要。”肖立晟认为。

**助力人民币国际化**

黄金市场的国际化和人民币国际化可以说相辅相成，海外投资者可以投资上海黄金交易所主板和国际板的合约，且并不存在交易额度上的限制，可以说，无论从离岸人民币保值储备的角度，还是从投资或者持有动机的角度来看，国际板都有利于人民币国际化的推进。

更为重要的是，黄金国际板市场将有利于实现人民币价格在黄金市场中的发现功能，亦将有助于实现中国央行所期望的“藏金于民”，且国际板规模和活跃度的变化还可能成为衡量人民币国际化的一个指标。

如果说之前很多海外投资者持有人民币的动机是为了赌人民币升值，但今年以来人民币兑美元汇率双向波动格局已大幅打消了这一动机，且中国资本项下并未完全放开亦令很多投资者不敢持有，而黄金国际板无疑在一定程度上提升国际投资者对人民币的投资、持有和交易需求。

“人民币这个货币和具有货币功能的战略商品黄金结合起来，长远来看，以后提到黄金，不仅能想到美元，还能想到人民币，那这个事情就很重要了，因为（国际投资者）手里有人民币，可以直接买黄金。”中国银行国际金融研究所研究员李建军指出。

黄金国际板相当于给国际投资者传递了这样一个信号，持有人民币是可以投资的，也是可以兑换的。

而从监管层而言，有国际影响力的黄金市场和价格在维护国家经济和金融安全中的作用亦是显而易见的。国家不但可以通过投放黄金来回笼货币，而且通过黄金市场交易，放大其在金融市场上的影响力和辐射功能。