国际油市：亚洲柴油裂解价差受原油价格下跌带动上涨，但需求不旺

路透新加坡9月18日 - 亚洲柴油裂解价差周四上涨0.56美元至每桶14.67美元，扳回前两日一部分跌幅，但交易员表示，涨势反映出较低的原油价格而不是需求方面的原因。

交易员表示，不利于卖家的市场形势可能是印度巴拉特石油在出口市场上取消出售欧III柴油船货的原因。

对于一些交易员来说这不奇怪，他们表示巴拉特石油出售10.5万吨350ppm柴油面临重大障碍。

一位在新加坡的交易员说：“柴油需求不好，没有复苏的迹象。裂解价差看似良好，这是因为原油价格下跌了。”

“只有真正的需求能够给予市场所需要的支持，否则裂解价差早晚要向下修正。”

高库存：官方数据显示，柴油需求的匮乏导致9月17日止当周新加坡陆上库存跳增14%或141.4万桶，达到七周高位1,159.8万桶。

日本煤油库存也增高，官方数据显示9月13日止当周库存增78万桶，达1,562万桶。

菲律宾的Petron标购最多25万桶含硫为0.5%的柴油，船期为10月3-5日。

现货交易：两笔馏分油达成，航煤交易在一周未见后首次出现。

兴隆向托克(Trafigura)出售10万桶船期为10月3-7日的航煤，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.20美元。

维多从道达尔手中购得16万桶含硫10ppm的柴油，船期为10月3-7日，离岸价为每桶较新加坡报价升水0.80美元。(完)

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