马来西亚期市：棕榈油升至五周高位，受马币走弱至四个月低点提振

路透吉隆坡9月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至五周最高，因马币跌至5月初以来的最低并引发买性，不过尾盘的获利回吐令涨幅有所缩窄。

马币 在马来西亚央行货币政策决定前跌至四个月低点，兑美元走弱0.8%至3.2425，令棕榈油对海外买家和精练商来说更为便宜。

马来西亚央行周四维持指标利率在3.25%不变。

不过交易员表示，午后的获利回吐蚕食一部分涨幅。但对于马币进一步走弱将引发需求的预期防止了价格的继续下滑。

一家在吉隆坡的外国经纪商的交易员说：“近期，美国或许会加息，这对美元将构成利好。”

指标12月棕榈油合约 收盘上涨0.1%，报每吨2,145马币。稍早曾升至2,173马币的8月13日以来最高。

总成交量为74,838口，是均值的35,000口两倍还多。

路透技术分析师王涛表示，鉴于已经突破2,142马币的阻力位，棕榈油预计将升至每吨2,213马币。(完)

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