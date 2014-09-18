马来西亚期市：棕榈油升至五周高位，受马币走弱至四个月低点提振

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和较小型船舶运费下降
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透吉隆坡9月18日 - 马来西亚棕榈油期货周四升至五周最高，因马币跌至5月初以来的最低并引发买性，不过尾盘的获利回吐令涨幅有所缩窄。
马币 在马来西亚央行货币政策决定前跌至四个月低点，兑美元走弱0.8%至3.2425，令棕榈油对海外买家和精练商来说更为便宜。
马来西亚央行周四维持指标利率在3.25%不变。
不过交易员表示，午后的获利回吐蚕食一部分涨幅。但对于马币进一步走弱将引发需求的预期防止了价格的继续下滑。
一家在吉隆坡的外国经纪商的交易员说：“近期，美国或许会加息，这对美元将构成利好。”
指标12月棕榈油合约 收盘上涨0.1%，报每吨2,145马币。稍早曾升至2,173马币的8月13日以来最高。
总成交量为74,838口，是均值的35,000口两倍还多。
路透技术分析师王涛表示，鉴于已经突破2,142马币的阻力位，棕榈油预计将升至每吨2,213马币。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选